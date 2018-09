Indre-et-Loire, France

C'est une excellente nouvelle pour la sécurité routière sur les routes de Touraine. Alors que les mois de juillet et août, rimant avec grands départs, sont traditionnellement des mois meurtriers sur les routes, les chiffres d'accidents mortels sont très bas en Indre-et-Loire. Il n'y a eu qu'un seul mort cet été en Touraine. C'était en juillet, à Luynes.

Du jamais-vu depuis 2008

Pour retrouver trace d'un chiffre aussi bas, il faut remonter dix années en arrière. C'était en 2008. Autre chiffre satisfaisant : il n'y a pas eu un seul mort au mois d'août. Ce n'était pas arrivé depuis 2010.

Ces chiffres satisfont évidemment les services de gendarmerie d'Indre-et-Loire, à commencer par Laurent Turquetit, le commandant de l'escadron départemental de sécurité routière (EDSR) : "C'est le résultat de la mobilisation des forces de gendarmerie tout l'été sur notre territoire. _Nous avons "bleuïfié" le territoire. Nous avons renforcé notre présence, nous avons renforcé les contrôles et la prévention_. Je ne dirai pas que c'est une fierté car ce n'est pas seulement grâce à nous. Je pense qu'il y a eu aussi une amélioration des comportements des conducteurs sur les routes. C'est aussi le résultat des campagnes de sensibilisation qui ont été mises en place avec les 80 km/h."

Laurent Turquetit souligne cependant qu'il est beaucoup trop tôt pour dire si ce passage à 80 km/h a joué sur cette baisse des accidents mortels.

L'effet de la coupe du Monde ?

À la prévention Routière, on tient le même discours : les forces de l'ordre ont accru leur présence sur les routes de Touraine et les automobilistes ont amélioré leur comportement au volant. Mais on ajoute une autre raison : la coupe du monde de football en juillet, qui aurait poussé les vacanciers à partir plus tard que d'habitude, au mois d'août. Cela aurait provoqué plus de ralentissements et de bouchons, et donc moins d'accidents mortels.