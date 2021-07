SNCF : Aucun train entre Nice et Marseille à cause d'une panne électrique ce mardi matin

Aucun train ne circule ce mardi matin d'après la SNCF entre Nice et Marseille à cause d'une panne électrique sur le réseau. Depuis 6h15 toutes les liaisons sont à l'arrêt. La SNCF ne précise pas pour l'instant la durée nécessaire de l'intervention pour rétablir la circulation. Aucune liaison n'est donc possible ce mardi matin entre Marseille et Vintimille.