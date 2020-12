Aucun train entre Paris et le Berry après l'effondrement d'une poutre en béton sur les voies à Austerlitz

Une poutre s'effondre sur les rails du RER C

Le trafic est très perturbé ce mardi 1er décembre sur les lignes de trains au départ et à l'arrivée de la gare de Paris Austerlitz. De nombreux trains sont retardés voire supprimés après un incendie sur un "chantier urbain de BTP à Tolbiac-Massena", indique le compte Twitter RER C Transilien. La société d'aménagement posait des poutres au-dessus des voies du RER C. Une poutre en béton est tombée sur les voies, explique la SNCF. Ces perturbations devraient durer au moins toute la journée. Des photos impressionnantes ont été publiées sur les réseaux sociaux par des cheminots.