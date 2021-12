Aucune des victimes de l'accident de Wattrelos ne portait sa ceinture de sécurité.

Samedi Soir, peu avant 23h, un monospace lancé à vive allure percute un arbre sur le bord de la route avant de finir sa course dans une barrière. L'accident fait trois morts, le conducteur et deux enfants. Un troisième enfant et un autre passager sont entre la vie et la mort.

Le conducteur roulait en excès de vitesse.

Selon les premiers éléments de l'enquête, le conducteur aurait perdu le contrôle de son monospace. "il roulait en excès de vitesse excessif, voir très excessif" selon une source proche de l'enquête. Les premières constatations indiquent également qu'aucune des cinq victimes ne portait sa ceinture de sécurité.

Le lourd bilan de l'accident reste pour le moment le même. le conducteur de 29 ans ainsi que deux enfants âgés de 12 ans sont morts sur le coup. les deux autres victimes, un troisième enfant et un autre homme, sont toujours hospitalisées. Leurs pronostics vitaux sont toujours engagés selon les informations du parquet de Lille.