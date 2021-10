Coronavirus : aucune extraction possible à la prison de Béziers à cause d'un cluster

Voilà une situation bien embarrassante à la prison de Béziers et qui devrait perturber le fonctionnement de la justice pendant plusieurs jours. Aucun transfert, ni écrou de détenu n'est possible depuis ce mercredi tout simplement à cause d'un cluster. 18 prisonniers ont, en effet, été déclarés positifs au Covid-19 ce jeudi matin. Ils étaient 13 la veille. D'autres analyses sont en cours. Il n'est donc pas exclu qu'ils soient plus nombreux dans les prochains jours

Cette situation n'est pas une première dans cet établissement et France inquiètent les syndicats du personnel. De nombreux établissements pénitentiaires ont été impactés ces derniers mois. Le taux de vaccination ne serait pas assez élevé.

Force Ouvrière réclame des moyens

"Notre organisation syndicale sollicite des mesures de prévention nécessaires pour que la protection de la santé des agents d'extractions judiciaires soient renforcées" dixit Jérôme Dall'Agnol, le représentant de FO au Pôle de rattachement des extractions judiciaire (PREJ) de Béziers.

"Nous sollicitions la direction interrégionale des services pénitentiaires de Toulouse de bien vouloir doter les agents susceptibles d'intervenir sur le centre pénitentiaire de Béziers d'équipements de protection individuelle."

"Nous réclamons des masques FFP2 dans les conditions d'usages et du gel hydro-alcoolique individuel de poche. Nous sollicitons que seules les extractions judiciaires à enjeu procédural majeur soient réalisées pour ne pas multiplier les contacts inutiles."

"Nous sollicitons qu'un protocole avec l'unité sanitaire soit mis en avant pour réaliser un test antigénique des personnes extraites."

Début 2020, un cluster avait déjà été identifié au PREJ de Béziers (pôles de rattachement des extractions judiciaires) chargé des extractions judiciaires. Le syndicat FO tirait à l'époque la sonnette d'alarme. 80 % des surveillants de ce service étaient impactés.

L'un d'entre eux, Djillali Houari, 55 ans, décédait, trois mois après avoir contracté la Covid-19 à Béziers. Ce père de trois enfants âgés de 5, 11 et 14 ans exerçait sa profession depuis 2008. Son décès touche l'ensemble de la profession.