Aucune infraction grave officiellement constatée dans l'élevage de gibier de Saint-Mamert-du-Gard

Une visite des services de l'Etat pour constater les faits.

Mercredi, l'association "Nos Viventia"publiait une vidéo choc, tournée en février 2021 dans un élevage de lapins de Saint-Mamert-du-Gard près de Nîmes. On y aperçoit des lapins de garenne morts entassés, et d'autres dans des cages.

Suite à ces images, la direction départementale de la protection des personnes (DDPP) réagit avec une visite de l'élevage dès le lendemain de la publication de la vidéo.

"Nous n'avons pas constaté de mauvais traitements et d'infractions caractérisées en matière de bien-être animal, de logement et d'alimentation" explique Claude Colardelle, directeur de la DDPP. "En revanche, il y a des insuffisances au niveau du nettoyage et de la désinfection des bâtiments, qui conduiront à une mise en demeure."

Pas de quoi pour autant lancer une procédure pénale. Les services vétérinaires donnent un mois au propriétaire de l'élevage pour remettre son exploitation aux normes sanitaires.

Contacté par notre rédaction, le propriétaire de l'élevage n'a pas répondu à nos sollicitations.