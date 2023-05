"Aucune norme" : un élevage illégal d'ovins et un abattoir clandestin démantelés à Nice

La Police Municipale niçoise a démantelé un élevage illégal d’ovins et un abattoir clandestin, ce mercredi. L'abattoir ne répondait à "aucune norme", selon la ville. Des pattes et des têtes démembrées ont été découvertes sur place, cinq agneaux et quatre moutons ont été sauvés.