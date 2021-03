''Aucune peine ne sera jamais à la hauteur de notre souffrance" dit la famille de Sofiane battu à mort en 2016

Sofiane aurait eu 23 ans cette année. Ce jeune de Creissan, à l'ouest de Béziers, a été séquestré, torturé toute une nuit et battu à mort avec une batte de base-ball avant d'être abandonné à Montpellier, près de la clinique Clémentville. C'était le 30 mars 2016. Quasiment cinq ans après sa mort, ses cinq bourreaux présumés, en détention provisoire depuis cet horrible crime, vont s'expliquer devant la cour d'assises de l'Hérault. Une jeune femme est également jugée pour non-assistance à personne en danger.

Ce procès débute ce lundi 8 mars. Un moment très attendu par sa maman et sa sœur après cinq ans de souffrance au quotidien. Mais ce procès est aussi redouté car pour la première fois, Laurence et Hourya vont se retrouver face aux tortionnaires de Soso, comme elles le surnomment.

''Soso débordait d'énergie. Il croquait la vie à pleine dent'' nous confie sa maman Laurence. ''Il était super. Sofiane avait le cœur sur la main. Si j'avais besoin de lui pour garder sa nièce, il était toujours disponible'' rajoute sa sœur Hourya. 'Il aurait tout lâché pour sa famille.''

Les tortionnaires présumés auraient voulu faire parler Sofiane parce que l’un d’eux s’était fait voler de l’argent. Ils avaient menacé de nombreux jeunes de Capestang et Creissan dans le Biterrois pour retrouver leur cash.

"Depuis cinq ans, je me suis mis dans une bulle" raconte sa sœur. "Je me suis préservée pour les affronter. Mais je ne sais pas si je serai en mesure d’entendre tout le mal qu'ils ont fait subir à mon frère."

Laurence et Hourya, la maman et la sœur de Sofiane Copier

Sofiane, séquestré et torturé à mort en mars 2016 - Laurence et Hourya

Comment allez-vous à l'approche de ce procès ?

Laurence : On survit. Soso nous manque terriblement. J'ai toujours été seule avec mes deux enfants et on était très liés. Je pense qu'il manque une partie de moi. Donc, en fait, je survis tout simplement.

Hourya : C'est une vie différente depuis cinq ans. On voit la vie différemment. On a ce manque perpétuel. On a beaucoup de choses qui nous font toujours penser à Soso. Moi, j'ai ma fille qui a connu son tonton. Elle avait deux ans quand il est mort, Soso la gardait très souvent. Aujourd'hui, elle me pose des questions tout le temps. Est-ce que je ne pourrais pas avoir une échelle pour aller faire un bisou à mon tonton là-haut. C'est très dur à vivre au quotidien. Elle a encore beaucoup de souvenirs. On a fait tout ce qu'il faut pour qu'elle se souvienne de son tonton. On a mis du temps à lui expliquer parce qu'au début, elle avait ce manque. Et puis, petit à petit, on lui expliqué qu'il était au ciel, qu'il était parti et qu'on pourrait le revoir.

Cinq ans après la mort de Sofiane, vous allez enfin connaitre la vérité. Ses tortionnaires présumés vont devoir s'expliquer. C'est un procès que vous attendez avec impatience ou que vous redoutez ?

Laurence : Ha oui, oui, oui. Je l'attends parce c'est ce qui va fermer la boucle, en fait. Et puis, j'attends surtout que la justice fasse son travail. Pendant cinq ans, on a été harcelées par un des bourreaux de mon fils. Tous les 15 jours, voire toutes les semaines, des demandes de libération, et à chaque fois, on rapporte les faits. À chaque fois, ils nous remettent dedans. Je n'en peux plus de tout ça. Il faut que ça se termine, je pense. Moi, je suis arrivée à bout. Je n'arrive plus à vivre normalement. Donc il me faut ça pour avancer, et essayer de reprendre une vie, entre guillemets, normale. Même pendant le confinement, ils ont fait des demandes de sortie. Vous vous rendez compte, alors que nous ne pouvions pas bouger de la maison. Et j'ai eu la peur au ventre que l'un d'entre eux soit relâché avant que le procès débute. Je n'aurai pas pu le supporter.

Hourya : Ça fait cinq ans qu'on est harcelées. Déjà ils ont tué notre petit. Et puis, ils n'ont aucun scrupule à nous harceler. Parce que clairement, ils connaissent les rouages de la justice. Ils savent qu'ils ont des droits. Ils en ont joué sans se dire que derrière, nous, on est une famille complètement anéantie, que toutes les semaines, on va recevoir ces courriers avec les faits. Il va falloir les relire et on vit avec cette épée de Damoclès au dessus de la tête à se dire : est-ce qu'ils vont être libérés ? Est-ce que cette fois-ci, on va avoir un courrier pour nous dire, il est dehors et ça, c'était invivable. Le pire, c'est qu'on n'intervient pas. On reçoit un papier nous prévenant des demandes de libération. Vous imaginez : l'un d'entre eux a faitune demande le 2 mars. On n'a toujours pas la réponse de savoir si ça a été accepté ou pas. À tout moment, il est dehors et on ne le sait pas.

Laurence : Je pense qu'on a affaire à des gens qui s'en foutent complètement de ce qu'ils ont fait. Parce que harceler des familles comme ils l'ont fait tout le long, ça fait cinq ans... J'attends ce procès avec soulagement parce que je me dis qu'ils ne pourront plus le faire. Et donc je ne me replongerai plus dans ce qu'ils ont fait subir à Soso.

Vous connaissez les assassins présumés de Soso ?

Laurence : Non je ne les connaissais pas. C'était des amis à Soso. Je savais même pas qu'ils existaient ces gens-là.

Hourya : Moi oui je connaissais une famille qui vivait à Capestang. Je suis de la même génération que deux d'entre eux, donc les deux frères. Je savais comment ils étaient. Mais j'étais bien loin d'imaginer ce qui se passait derrière. On est loin de s’imager tout ce qui se passe dans nos petits villages. Mais ça fait d'autant plus mal de se dire, qu'on les a déjà vus. J'ai même certainement dû leur parler. C'est dur de se dire qu'ils sont les meurtriers de mon petit frère.

Soso vous parlez de ses relations ?

Hourya : Nous on connaissait ses relations. C'était toujours les mêmes. C'était les petits gars avec qui il était allé à l'école. Des gamins que l'on voyait tous les jours. Des gamins respectueux qui nous connaissaient, qui parlaient avec nous. On connaissait tous ses amis.

Laurence : On pensait connaître tous ses amis. Je pense que ces gars là, il n'a pas dû les connaître beaucoup. Ce n'est pas possible. Ils n'ont pas connu Soso jeune parce que ses amis viennent encore nous voir et nous demandent des nouvelles. Ces gens-là se sont servis de lui et de sa naïveté, car Soso était très naïf, gentil. Moi, j'ai toujours eu entièrement confiance en mes enfants.

Lundi, il va falloir les affronter. C'est un moment que vous redoutez ?

Laurence : Oui, je le crains. Ça me fait peur. Je ne sais pas du tout comment je vais réagir devant les bourreaux de mon fils. J'ai essayé de mettre un visage sur eux. Je me dis comment ils sont ? Mais pour moi, ce sont des monstres. Alors je me dis comment je vais réagir? Depuis la mort de Soso. Je ne sais plus me retenir. Je n'y arrive plus. Il faut que je réapprenne à vivre avec une vie plus paisible. Franchement, je l'espère pour ma fille, pour mes petites filles, parce que je souffre. Ma famille souffre. Tout le monde souffre. Je n'y arrive plus.

Vous êtes-vous préparées à ce procès ?

Laurence : J'ai essayé. Ça fait une semaine que je me pose des questions. À savoir comment je vais réagir. Est ce qu'il faut que je sois neutre ? Ça me fait peur. Il faut que je les regarde pas. En fait, c'est tout.

Hourya : Oui, je suis un petit peu pareil dans le même état d'esprit. D'un côté, j'ai envie d'arriver la tête haute face à eux, de leur montrer qu'on est là. On va se battre pour Soso. On ne lâchera rien. Et d'un autre côté, je me dis, à tout moment, ils vont dire quelque chose qui va être cruel. Comment réagir face à ça ? En sachant qu'ils ont fait quelque chose d'inhumain. Ça va être très compliqué à gérer.

Au cours de ce procès vous allez entrer dans le fond du dossier. Vous allez entendre des atrocités.

Laurence : Oui ça fait peur, Quand vous entendez en face de vous des gens qui vous disent comment ils ont tué votre fils ou comment ils l'ont humilié, ou comment ils l'ont torturé ? Franchement, je vous dis, je ne sais pas du tout ma réaction. J'appréhende, j'ai peur. Je ne sais pas tout. Mais moi, j'ai quand même lu sur le rapport de l'enquête ce qui était passé, ce qu'ils lui ont fait subir, parce qu'il a fallu que je le lise.

Vous en aviez besoin ?

Laurence : Ah oui, il fallait que je sache. Pour savoir jusqu'où sont allés les sévices. Franchement, il fallait que je lise. Ça m'a fait mal. J'ai lu des erreurs. Mais pas ma fille. Déjà j'ai peur de sa réaction.

Hourya : Je ne sais pas encore si je vais pouvoir tout entendre. Je me demande si je vais y assister à cette partie-là. L'issue sera la même. Ils ont tué mon petit frère. Ils l'ont fait souffrir. Est-ce que je suis capable de vivre avec tous ces détails ? Je suis encore dans la phase où je me demande si je vais assister aux faits. Je ne sais pas encore si je sortirai ou pas à ce moment là. C'est vrai que ça fait cinq ans que je me suis mis dans une bulle pour essayer de reprendre ma vie. J'ai mes filles, j'ai mon compagnon, donc j'ai voulu me mettre dans cette bulle et aujourd'hui, je suis confrontée à tout ça. Je me suis préservée pendant cinq ans. J'ai lu les grandes lignes du dossier. Je sais ce qui s'est passé, mais toutes les sévices, je ne sais pas si je veux savoir en fait.

ils ont détruit énormément de vies. Il ne faut pas les remettre en liberté. Ce sont des dangers pour la société.

Mais sommes-nous vraiment prêts pour entendre ce genre de chose ?

Hourya : Non, on n'est absolument pas prêt et on ne sera jamais prêt.

Laurence : Aucun parent ne peut être prêt à ça. J'attends la vérité et qu'ils soient punis, qu'ils assument. Ils ont eu le courage de faire ça, il faut qu'ils assument.

Avez-vous eu connaissance au cours de l'enquête pourquoi ils avaient agi ainsi ?

Laurence : En fait, non. On ne sait pas grande chose. Si ce n'est cette fameuse soirée au cours de laquelle une somme d'argent importante aurait disparu et ensuite cette expédition punitive.

Hourya : Et il faut savoir qu'ils ont déjà enlevé, séquestré et torturé d'autres personnes. Mon petit frère, ça a été le dernier avec son copain, mais avant, il y a peut-être eu, quatre, cinq ou six personnes qui ont subi des traumatismes. Ils ne sont pas morts. Mais comment ils font pour vivre aujourd'hui ? Il y en a un que je croise de temps en temps. Il ne vit plus parce qu'il a toujours peur. Ici, c'est un traumatisme à vie, donc ils ont détruit nos vies, mais ils ont détruit énormément de vies. Il ne faut pas les remettre en liberté. Ce sont des dangers pour la société.

Laurence : Ah oui,ce sont des monstres. Pour nous, c'est des monstres, pas des gens courageux. Des gens qui n’ont aucune conscience parce que je pense que le mal qu’ils ont fait, ils l'ont minimisé parce que pour eux c'est : on lui a mis une dérouillée, il est mort, qu'est-ce que vous voulez faire ? Ils n'ont pas le droit de se prendre pour Dieu. Ils n'avaient pas le droit de faire ça. Et on en voit de plus, hélas. C'est triste.

Hourya : Ces personnes sont très vicieuses. Parce que là, dans le fond, on parle pas de meurtre, pas de préméditation. Mais au bout d'un moment, quelqu'un de logique, on torture une personne toute une nuit, voire pendant des heures et des heures, on voit que la personne agonise, on prend le temps d'aller la doucher et on prend le temps d'aller la jeter sur un trottoir, au bout d'un moment, il faut arrêter de me dire qu'ils n'ont pas vu que le petit était en train de mourir. Quand on me dit qu'il n'y a pas eu de préméditation. Peut être qu'il n'avait pas prévu de le tuer, OK. Mais quand on torture une personne pendant des heures, on cherche quoi ? La finalité de cette torture, c'est quoi ? Pour moi, ils étaient très conscients de ce qu'ils ont fait. Et c'est sans doute aller plus loin que ce qu'ils imaginaient. Ils auraient pu le sauver sans le jeter comme ils ont fait comme un mal propre sur le bord de la route. Aucune peine ne sera à la hauteur de notre souffrance. Même si elle est maximale. Rien ne nous apaisera. Mais le fait de savoir qu'ils sont en prison pour purger ce qu'ils ont fait, qu'ils ne pourront plus nous harceler, quelque part nous serons soulagées.

Dans une interview accordée récemment à Midi Libre, vous parlez de l'un des accusés ayant cliqué sur la page Facebook consacrée à l'hommage à Soso. Comment l'avez-vous ressenti ?

Laurence : J'ai ma fille qui est devenue folle parce que moi, je ne regarde pas souvent et quand elle m'a dit ça, je lui dis : c'est pas possible, ils le font exprès, quoi ? Ils nous montrent qu'ils n'ont pas de cerveau. Je comprends pas.

Hourya : Moi, je pense que c'est vraiment un moyen de nous montrer qu'ils sont là. Pour moi, ils ne sont pas intelligents, mais ils ne sont pas fous. Pour moi, aimer une page de quelqu'un que tu as tué, je trouve ça juste aberrant et puis pas qu'une fois. Une fois qu'on aime la page, on voit tout ce qui s'y passe. C'est un affront. Il n'a pas laissé de commentaires. Je me suis dit les gens ne vont pas me croire quand je vais dire cela. Si ce n'est pas du harcèlement, qu'est-ce que c'est ? C'est honteux.

Laurence : C'est pour nous prouver qu'ils sont là. C'est une aberration. Ils sont en prison. Ils ont tous ce dont ils ont besoin. Ils ont le téléphone. J'ai lu sur un commentaire d'hommage à Soso, qu'une personne, son mari était détenu à la prison de Béziers et que vous les voyez encore, ces deux ensemble. Ca me fait très mal. Ils sont dans la même prison et ils continuent à faire le trafic. C'est lamentable. En fait, ils auront toujours raison. Et vous, vous êtes là à pleurer. Eux, en prison, ils arrivent à ramasser de l'argent. Ils arrivent à taper encore des gens plus faible.

Soso, aurait eu 23 ans cette année. Comment était-il dans la vie ? Parlez nous de lui ?

Laurence : Il était super. En fait, il était dans son univers. Il était un peu introverti. Il était à la fois débordant comme un ado. J'ai élevé mes enfants toute seule. Donc, en fait, on était très liés et la chose qui me fait le plus mal à moi, c'est qu'il n'a jamais fait parler de lui. Ma fille peut vous le dire, elle est là. On a toujours parlé de tout à la maison. J'ai éduqué mes enfants avec du respect et des valeurs. J'ai été quelqu'un de très strict. Je me dis, j'ai manqué un truc, quoi ! Je m'en veux franchement, je vous jure, je m'en veux. Après, c'est un petit gamin qui était introverti, donc en plus, il avait des problèmes à l'école, on ne l'a pas su tout de suite, ce qui l'a renfermé encore plus sur lui-même. Il a été diagnostiqué dyslexie et dysorthographie. Mais on mis du temps avant le diagnostic. Il était mal à l'école. Donc, on a toujours considéré Soso comme un bon à rien à l'école. Je me suis battue avec l'Académie, je me suis battue avec tout le monde pour que mon fils soit reconnu, pas handicapé, mais pour lui c'était un handicap. J'ai réussi à lui trouver une structure où il s'est épanoui. Cette structure avait beaucoup de personnes qui prenaient soin de lui. Et là, j'étais heureuse et on avait enfin réussi à lui trouver une formation dans ce qu'il aimait. Il aimait la ferronnerie. J'ai enfin trouvé cette formation à Capestang. Je pense qu'il en a rencontré un ou deux à Capestang dans cette formation. Donc, je me dis, un peu que c'est ma faute. Je me sens coupable. J'ai tout fait pour le lancer dans la vie professionnelle comme je l'ai fait pour ma fille. J'étais strict. Peut-être trop. Avec du recul, je me dis que je l'ai sans doute été trop.

Il suffit d'une seule mauvaise rencontre et c'est fini, c'est fini

Mais en tant que parents, en faisons nous vraiment assez pour nos enfants ?

Laurence : Oui, on n'en fait jamais assez. On ne peut pas être derrière eux tout le temps, 24 heures sur 24, ce n'est pas possible. Et voyez, il y a eu un truc avec Soso, parce que ses fréquentations-là, il ne nous les a pas présentées. Je pense qu'il se sentait à la fois homme, vu sa grandeur, respecté au départ. Donc, ils lui ont donné la force d'un homme et on n'avait pas d'homme à la maison. Donc, pour lui, il y avait la recherche du père et avec ces gars là, il s'est donné un genre qui n'était pas le sien. Il se cherchait sans doute. Alors qu'on connait toute sa vie, on savait ce qu'il faisait. Je savais qu'il buvait de temps en temps.

Hourya : C'était un gamin de 17 ans. Aujourd'hui encore, des gens s'arrêtent dans la rue pour nous dire, vous pouvez être fiers de ce qu'il était. Une dame qui m'arrête dans un village et qui me dit vous savez : c'était le seul petit qui quand je prenais le bus et me voyait avec mes paquets, qui venait m'aider à porter mes paquets. Et là, oui, ça, c'était Sofiane. Sofiane avait le cœur sur la main. Ses copains peuvent vous le dire, il était toujours là pour les aider. Toujours quelqu'un de serviable. Moi, je l'appelais. J'étais embêtée pour garder la petite. En cinq minutes il était là. Il était tout le temps disponible. Il aurait tout lâché pour sa famille. Peu de temps avant qu'il ne se passe toute cette histoire, j'ai déménagé. Il a passé un temps fou avec moi et il est venu avec moi. On était tout le temps ensemble. C'est vrai que c'est ça qui est super dur à se dire : on passait des journées ensemble et on n'a pas été capable de voir qu'il y avait un problème derrière. Il ne laissait rien transparaitre.

Laurence : Moi je fouinais dans ses affaires. J'étais toute seule à les élever à la maison. Il avait 17 ans. Le respect était important. Jamais j'aurai pu imaginer qu'il aille vers ses gens-là. Même en les élevant correctement du mieux qu'on peut, il suffit d'une seule mauvaise rencontre et c'est fini. C'est fini.