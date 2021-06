Aucune procédure pénale engagée après les dénonciations de violences sexuelles à l'école des Beaux-Arts

Après une série de dénonciations de violences sexuelles à l’ISBA, l'école des Beaux-Arts de Besançon, en septembre 2020, la justice classe sans suite et n’engage aucune poursuite pénale.

Des témoignages anonymes

Sur les 17 témoignages anonymes versés sur les réseaux sociaux peu après la rentrée scolaire, 12 concernent des propos sexistes ou racistes imputés à des enseignants. Ni les victimes, ni les mis en cause ne se sont faits connaître. Les enquêteurs se sont donc concentrés sur les cinq témoignages les plus graves : viols, agressions sexuelles et harcèlement sexuel.

Deux viols supposés

Pour les deux viols supposés, l'une des victimes n'a pas été identifiée et ne s'est pas fait connaître. Le mis en cause, identifié et entendu, a indiqué qu'il s'agissait d'une relation sexuelle consentie. Pour l'autre, les deux parties ont été entendues. La victime dit "avoir l'impression d'avoir été violée". L'agresseur présumé reconnait une relation sexuelle consentie. L'étudiante n'a pas porté plainte. Mais le professeur l'a fait de son côté pour "dénonciation calomnieuse".

Pas de poursuites pénales

Deux plaintes de victimes supposées ont été enregistrées : une pour agression sexuelle (qui se serait déroulée dans un atelier de l’école d'art) et une pour harcèlement (dont les faits sont prescrits). Toutes sont classées sans suite, y compris celle pour dénonciation calomnieuse.

Au terme de la procédure, le procureur de la république de Besançon, Etienne Manteaux, dit n'avoir "aucune certitude sur ce qu'il s'est passé", lors de soirées, à chaque fois particulièrement alcoolisées, entre personnes majeures car l'école est une école post-bac. "Le moindre doute doit bénéficier à la personne poursuivie, c'est la loi" précise encore le procureur qui transmettra ses conclusions à la Ville de Besançon.

Le directeur de l'Isba a été suspendu au terme d'une enquête administrative au mois d'avril dernier.