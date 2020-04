"Aucune sépulture détériorée au cimetière du Tôt " rassure la mairie d'Equeurdreville

La ville a déposé une plainte au commissariat suite aux actes de vandalisme perpétrés dans la nuit de vendredi à samedi au cimetière du Tôt à Équeurdreville-Hainneville. La Police a ouvert une enquête pour identifier les auteurs. .

Aucune sépulture détériorée

Si d’importants dégâts matériels ont été constatés sur les locaux techniques et administratifs du cimetière, aucune sépulture n'a été détériorée. Ce sont plusieurs portes et fenêtres qui ont été fracturées et deux véhicules ont été incendiés et sont totalement détruits.

Alors que le cimetière reste interdit au public, la municipalité tient à rassurer les familles, nombreuses à faire part de leur inquiétude auprès de la mairie déléguée : aucune sépulture n’a donc été détériorée au cours de cet acte de vandalisme. Aucune tombe, ni aucun matériel funéraire n’a été endommagé.

Premières réparations

Dès samedi matin, les services techniques de la ville étaient sur place pour constater les dégâts, procéder aux premières réparations et évacuer les véhicules calcinés afin que l’inhumation prévue ce lundi matin puisse avoir lieu.

Pour rappel, les cimetières restent fermés au public.