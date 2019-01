Audience solennelle de rentrée mouvementée au tribunal de grande instance de Belfort

Belfort, France

C'est une tradition et un moment important dans la vie d'un tribunal. L'audience solennelle de rentrée du tribunal de grande instance de Belfort a eu lieu ce lundi matin. Une audience marquée, et c'est rarissime, par l'absence des avocats du barreau de Belfort. Au tout début, ils se sont levés et ont quitté la salle. Ils protestaient, en pleine réforme de la justice, contre le fait de ne pouvoir s'exprimer, contrairement à l'usage, officiellement car l'audience était très chargée et qu'il n'y avait pas assez de temps.

Audience solennelle de rentrée du tribunal de grande instance de Belfort. Les avocats quittent la salle pour protester contre le fait de ne pas pouvoir prendre la parole pic.twitter.com/5HfTxrYm07 — France Bleu Belfort Montbéliard (@bleubelfort) January 21, 2019

Il a toujours été d'usage qu'on donne notre avis

Pour Me Alexandra Mougin, la bâtonnière du barreau de Belfort, c'est inacceptable: "Prendre la parole à l'audience solennelle de rentrée c'est un usage depuis des décennies à Belfort. Il a toujours été également d'usage que ce discours du bâtonnier serve aussi de tribune pour faire le point sur l'année à venir et, comme chaque fois qu'il y a une réforme, on donne notre avis sur celle-ci, nos critiques le cas échéant, et _évidemment cette année nous n'aurions pas manqué de faire part de nos doléances_. Ça nous dérange d'autant plus que ceci se fait à un moment où on nous parle de grand débat, et où on prône le dialogue à tout va".

Présentation du nouveau procureur de Belfort

Ce départ a été regretté par le nouveau procureur de Belfort, présenté justement lors de cette audience solennelle. " J'aurais aimé pouvoir dire madame la bâtonnière" a dit Eric Plantier dans son discours, avant de détailler les priorités de sa politique pénale, qui sont, a t-il ajouté, celles du procureur général: la lutte contre les violences et l'insécurité routière, la lutte contre les addictions et la lutte contre les violences non crapuleuses: "notamment _les violences intra-familiales_: conjoints contre conjoints ou contre les enfants, qui sont des violences gratuites, souvent cachées et qui sont souvent dévastatrices pour leurs victimes".

Eric Plantier, le nouveau procureur de la république de Belfort © Radio France - Emilie Pou

S'il y a des choses à trouver il faudra les trouver

Eric Plantier a bien conscience d'arriver dans un contexte particulier: quatre séries de coups de feu dans l'agglomération de Belfort l'an dernier. "Des enquêtes sont en cours, pour savoir dans quel contexte elles interviennent. Après, peut-être existe-t-il aussi, de manière sous-jacente, _un contexte de trafic de stupéfiants_, dans le ressort du tribunal de grande instance de Belfort. S'il y a des choses à trouver il faudra que les services d'enquête, c'est une de leurs priorités et c'est l'une des miennes, puissent arriver à interpeller les personnes qui seraient éventuellement derrière tout ça".

Eric Plantier a aussi évoqué sa volonté de prendre part au futur rapprochement des tribunaux de Belfort et Montbéliard.