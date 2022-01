Audience reportée : déception de la grand-mère d'une fillette retenue en Indonésie

À Carpentras (Vaucluse), le tribunal a annulé une audience importante pour une mère et grand-mère. Danielle Icard-Ducrot espérait que la justice débloque la procédure pour revoir son fils et sa petite-fille retenus en Indonésie.

À Séguret (Vaucluse), la mère de Jérémie Ducrot est très déçue, car l'audience prévue au tribunal de Carpentras mardi n'a pas eu lieu. Jérémie Ducrot est ce cuisiner de Vaison-La-Romaine, assigné à résidence en Indonésie depuis le mois de novembre. À 43 ans, il tentait de retrouver sa fille, emmenée pendant des congés par sa mère indonésienne. Les autorités de Djakarta l'accuse d'avoir établi de faux documents. Il est entré dans le pays avec un visa "famille", mais sa femme a divorcé entre temps.

L'audience prévue mardi 4 janvier à Carpentras n'a pas eu lieu, car la justice n'a pas obtenu le retour de documents de demande de comparution de l'ex-épouse indonésienne. Le cuisiner dépose plainte pour rapt d'enfant. L'audience devait statuer sur cette plainte, avec des conséquences pour accélérer la procédure.

Déçue par le manque de préparation du tribunal

Danielle Icard-Ducrot demande à être partie civile. La mère du cuisinier retenu en Indonésie espérait beaucoup de cette audience : "la mère aurait eu deux mois pour faire appel. Ensuite le juge pouvait solliciter Interpol pour rapatrier l'enfant". Danielle Icard-Ducrot était "dégoutée, très déçue" que la justice n'ait pas réuni les documents nécessaires : "une affaire à 15.000 km, on s'en préoccupe la veille de l'audience ? Je ne trouve pas ça normal".

Accélérer la procédure

La grand-mère souhaite accélérer la procédure et demande au gouvernement français de s'impliquer davantage : "Monsieur le Driant est au courant, le ministre de la Justice est au courant, l'ambassade et le consulat également. On m'encourage, mais je n'ai que des encouragements ! L'ambassade de France dit qu'elle ne peut pas intervenir dans une affaire privée. Ça veut dire quoi, affaire privée ? Personne ne bouge !"

Inquiétudes pour le père et la fillette

Jérémie Ducrot a été libéré de prison après un coma diabétique. Sa mère se dit "très inquiète, car mon fils n'a pas une très bonne santé". Il a été libéré de prison après un coma diabétique. Pour Danielle Icard-Ducrot, "si la procédure ne se déclenche pas rapidement, j'ai très peur pour ma petite-fille franco-indonésienne qui n'est actuellement pas scolarisée dans sa famille qui la retient".