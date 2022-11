Audincourt Grand-Charmont : de la prison ferme pour trois règlements de compte sanglants

C’est le procès d’un enchainement de règlements de compte qui a secoué les quartiers des Fougères à Grand-Charmont et celui des Champs-Montants à Audincourt en mai et juin dernier. Trois règlements de compte violents et sanglants, commis le 6 mai à Audincourt, le 7 mai à Grand Charmont et le 8 juin à Montbéliard.

ⓘ Publicité

A chaque fois, des victimes isolées, rouées de coups et grièvement blessées à l’arme blanche, avec de lourdes séquelles pour l’un d’eux.

Dans le box du tribunal judiciaire de Montbéliard : sept jeunes audincourtois et charmontais de 18 à 23 ans, dont six sont en détention provisoire. Ils sont poursuivis pour trois faits de représailles et contre représailles. Le procureur de la république a requis des peines de 8 mois à 3 ans de prison.

La défense conteste l'identification des prévenus © Radio France - Christophe Beck

« Ils m’ont laissé pour mort », confie le jeune audincourtois, roué de coups alors qu’il descendait de sa voiture au pied du quartier des Champs Montants, le 6 mai dernier. Coups de couteau et de marteau de charpentier. « J’espère qu’ils l’ont tué » dira l’un des protagonistes dans une conversation enregistrée à son insu. Deux mois d’ITT et de lourdes séquelles pour la victime.

La nuit suivante, représailles dans le quartier des Fougères à Grand-Charmont. Une voiture aborde un jeune piéton. Deux de ses occupants le rouent de coups. En fuite, le garçon est rattrapé et frappé à coups de machette, de batte de base ball et de couteau. 24 jours d’ITT.

Un mois plus tard, troisième fait, rue piétonne de Montbéliard, en plein après-midi du 8 juin, un mineur de 17 ans est frappé par une bande de dix individus, visage dissimulé. La scène est entièrement filmée par la vidéo-protection de la ville de Montbéliard.

"Une violence banalisée sous forme de justice privée dont l’issue aurait pu être fatale", pointe le procureur de la république. "Un enchainement de règlements de compte jusqu’à en oublier le motif initial", ajoute l’une des parties civiles. La première victime d’Audincourt avait elle-même été condamnée en avril dernier pour une expédition punitive menée en novembre 2021 à Grand Charmont.

Dans le box, 7 prévenus dont 6 détenus. Leurs avocats tentent de minimiser la participation de leurs clients respectifs et dénoncent les fragilités de l’identification et une instruction précipitée.

Le tribunal suivra les réquisitions : trois peines de trois ans avec 12 à 18 mois de sursis sont prononcées, une peine de deux ans dont 6 mois avec sursis, une peine de 18 mois dont 6 mois avec sursis, une peine de 8 mois dont 5 avec sursis et une relaxe. Pour cinq des six détenus, un maintien en détention est ordonné.