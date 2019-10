Audincourt : la fillette de trois ans victime d'un arrêt cardiaque est décédée

Audincourt, France

Le drame suscite une vive émotion à Audincourt. Ce jeudi, en fin de matinée, une enfant de trois ans a été victime d'un arrêt cardiaque à la sortie de l'école des Vergers, à Audincourt. Sa tante est venue la chercher en voiture, et lorsque la petite est montée dans la véhicule, elle est tombée à la renverse, soudainement.

Le médecin du Samu a tenté de réanimer la fillette pendant plus d'une heure, sur place, sans succès. L'enfant a ensuite été transportée au CHU de Besançon où elle est décédée dans l'après-midi. Une autopsie devrait être pratiquée dans les prochains jours pour déterminer les causes du décès.

Une famille endeuillée

La maman de la fillette travaille à la ville d'Audincourt. Elle venait de reprendre le travail après un congé maternité. Elle est également maman d'un petit garçon de six mois. "Tout le monde connaît cette famille audincourtoise, ils sont charmants, on est tous bouleversés", a commenté Martial Bourquin, le sénateur du Doubs et ancien maire (PS) d'Audincourt.