Audincourt : un automobiliste blessé par balle puis frappé à terre : des témoins traumatisés

Un homme blessé par balle tôt jeudi matin dans une petite rue d'Audincourt. Ses assaillants l'ont ensuite frappé au sol. C'est le dénouement d'une course poursuite engagée dans le quartier des Buis à Valentigney. Les témoins sont traumatisés par ce qu'ils ont vu et entendu.

Un blessé par balles à Audincourt, dans la nuit de mercredi à jeudi, à l'issue vraisemblablement d'une course poursuite. La victime était au volant d'une voiture en stationnement, rue Romaine à Audincourt. Ses assaillants se sont rués sur le véhicule, brisant la vitre conducteur à l'aide d'un gourdin, avant d'en extraire le conducteur qui a été la cible du coup de feu.

Une scène d'une rare violence, selon des témoins, traumatisés par ce qu'ils ont vu et entendus, un peu après une heure du matin. D'abord des assaillants qui s'acharnent sur la carrosserie et la vitre conducteur de cette voiture en stationnement. C'était semble-t-il le dénouement d'une course poursuite qui aurait démarré dans le quartier des Buis à Valentigney. Des hurlement, des insultes. "Si tu ne me rend pas mon argent, je vais te buter" aurait-on entendu.

La vitre de la voiture vole en éclat. Le conducteur est extrait de son véhicule. Un coup feu retentit. Le jeune homme s'affale sur le bitume. Ses assaillants continuent à le frapper violemment au sol, malgré ses supplications. "C'était très violent. Nous avons été traumatisés par ce que nous avons entendu et aperçu par l'entrebâillement des volets" racontent ces témoins. "Hantés par ces violences, nous n'avons pas fermé l'œil de la nuit. Les enfants ont vomi".

Lorsque les assaillants sont partis, la victime gisait au sol, implorant du secours. La police s'est déployée rapidement et en nombre. Il pourrait s'agir d'un règlement de compte pour une dette de stupéfiant. Les enquêteurs restent muets, en attendant de démêler le fil de ces violences.