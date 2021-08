Audincourt : un enfant de 8 ans en trottinette électrique gravement blessé dans un accident

Un enfant de 8 ans qui circulait en trottinette électrique a été gravement blessé mardi soir à Audincourt, dans le Doubs. Le jeune garçon se trouvait sur la chaussée a percuté une voiture. Il souffre de blessures à la tête et à la jambe et a été héliporté au CHU de Besançon.

Trop jeune pour conduire une trottinette électrique

Le maire d'Audincourt Martial Bourquin réagit ce mercredi dans un communiqué en souhaitant un "bon rétablissement à ce jeune garçon" et en adressant une pensée à la famille, mais tout en soulignant que le drame "aurait pu être bien plus tragique encore". L'utilisateur de la trottinette portait des claquettes précise l'élu, et la réglementation précise qu'il faut être âgé de plus de 12 ans pour avoir le droit de rouler en trottinette électrique. Les "parents doivent être d'une vigilance extrême avec leurs enfants pour qu'un tel drame ne se reproduise pas" conclut Martial Bourquin.