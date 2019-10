Audincourt : une fillette de trois ans victime d'un arrêt cardiaque à la sortie de l'école

Audincourt, France

L'alerte a été donnée vers 11h45 ce jeudi matin sur le parking devant l'école de la rue des vergers à Audincourt, dans le pays de Montbéliard. Une fillette de 3 ans est installée dans la voiture par sa tante et positionnée dans le siège bébé à l'arrière du véhicule. C'est à ce moment-là qu'elle chute, apparemment victime d'un arrêt cardiaque.

Massage cardiaque pendant 1 heure

La tante sort alors la fillette de 3 ans de la voiture et la pose sur le bitume du parking. Les secours arrivent très vite sur place avec un hélicoptère des pompiers. Pendant plus d'1 heure et quart, devant l'école, le médecin du Samu tente de réanimer la fillette, en vain. L'enfant est finalement transporté par voie routière jusqu'au CHU de Besançon. Son pronostic vital est engagé.

Martial Bourquin, le sénateur du Doubs et ancien maire (PS) d'Audincourt s'est rendu auprès de la famille. Il s'est dit "dévasté" par ce drame.

Le drame a eu lieu devant l'école de la rue des vergers à Audincourt. © Radio France - Christophe Beck