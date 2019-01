Audincourt : une septuagénaire brûlée dans l'incendie de sa maison

Plusieurs incendies se sont déclarés ce mardi soir dans le Pays de Montbéliard, à Vieux-Charmont, Audincourt et Exincourt. Une femme de 70 ans a été brûlée et intoxiquée à Audincourt.

Audincourt, France

Après l'incendie qui a fait un blessé grave à Valdoie tôt ce premier janvier, un autre feu d'habitation s'est déclaré vers 19h30 à Audincourt, dans une maison mitoyenne rue du Montanot dans le quartier ouvrier des Forges. Il s'est propagé aux deux habitations accolées. Une femme de 70 ans en situation de handicap a été brûlée et intoxiquée. Un voisin a dû l'aider à sortir de la maison. Elle a été transportée à l'hôpital de Besançon. Son mari, âgé aussi de 70 ans a également été intoxiqué et transporté, lui, à l'hôpital de Trévenans. Un voisin de 67 ans a été blessé plus légèrement.

Il aura fallu 5 lances, 9 véhicules et une trentaine de pompiers pour éteindre les flammes. La mairie a ouvert dans la nuit l'école maternelle voisine pour aider les secours dans leur intervention. Elle s'engage aussi à accompagner les victimes dans leur relogement et leur démarches auprès des assurances.

Trois incendies d'habitation en moins de 3 heures dans le Pays de Montbéliard

Deux autres incendies se sont déclarés dans la soirée dans le Pays de Montbéliard.

Vers 18h30 dans une maison de Vieux-Charmont, le sous-sol a pris feu pour une raison encore inconnue. Six personnes ont pu évacuer les lieux avant l'arrivée des pompiers. Les trois occupants ont été relogés dans leur famille.

Enfin à Exincourt vers 21h le feu a pris dans un appartement dans un immeuble de 5 logements. Il s'est propagé au toit. Personne n'a été blessé.