Audition de la joggeuse mayennaise ce vendredi pour éclaircir les zones d'ombre autour de sa disparition

La jeune joggeuse de 17 ans, qui déclare avoir été enlevée et séquestrée pendant 24 heures, est une nouvelle fois auditionnée ce vendredi 12 novembre par les gendarmes a appris France Bleu Mayenne auprès d'une source proche du dossier, confirmant une information du journal "Le Parisien".

La jeune fille a été retrouvée vivante dans un restaurant kebab à Sablé-sur-Sarthe. Quand elle s'est refugiée dans cet établissement, elle a affirmé avoir réussi à échapper à plusieurs ravisseurs. Ensuite, elle a indiqué qu'elle avait été embarquée de force dans une camionnette verte, à l'orée de la Forêt de Bellebranche, là où elle avait ses habitudes de course à pied, là où l'affaire a malheureusement démarré.

Lever les doutes qui peuvent entourer son récit

Le travail discret des enquêteurs, avec une communication verrouillée ou au compte-gouttes, est de vérifier ses propos, de les crédibiliser et de lever tous les doutes, les possibles incohérences qui peuvent entourer son récit. Ouvrir cette porte, estimer que c'est bon le chemin à suivre, sans pour autant négliger d'autres pistes.

Dans ce type de dossier, il y a une enquête de voisinage et les gendarmes ont donc interrogé les habitants de Saint-Brice et des alentours pour savoir s'ils ont aperçu lundi ou même avant cette fameuse camionnette verte qui aurait servi au rapt. Les images des caméras de vidéo-surveillance, à Sablé sur Sarthe, ont été saisies. Peut-être y verra-t-on alors ce mystérieux véhicule. Par ailleurs, des analyses sont toujours en cours sur un téléphone une montre et des écouteurs retrouvés par le père de la victime dans le secteur où sa fille a disparu. La jeune Mayennaise, elle, a pu regagner son domicile mercredi, entourée de ses proches.