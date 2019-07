Augmentation des fraudes aux documents d'identité en Mayenne pour 2019

Les documents officiels sont de plus en plus sûrs. Pourtant, les services de la préfecture font état d'une augmentation de la fraude en Mayenne. Un reportage de Sarah Saltiel-Ragot.

Département Mayenne, France

La fraude est de plus en plus sophistiquée. C'est le constat fait par les services préfectoraux de la Mayenne. Des documents officiels toujours plus élaborés et une fraude qui pourtant augmente. Sur le premiers semestre de 2019, c'est une vingtaine de cas déjà été décelée, soit autant que sur toute l'année 2018.

Un déplacement de la fraude sur les pièces justificatives

Puisqu'il est aujourd'hui difficile de falsifier un passeport ou une carte d'identité, les fraudeurs se sont reportés sur les pièces justificatives, explique le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, Frédéric Million. Un moyen d'obtenir un vrai document produit et délivré par l'État, avec des faux. Les pièces les plus visées : les cartes d'identité et les permis de conduire.

Traque aux faux avec la dématérialisation des procédures

Nombres de procédures pour obtenir ces documents officiels se font maintenant en ligne. C'est là qu'intervient l'intelligence artificielle. Avec des pièces justificatives et des informations personnelles numérisées sur bases de données, les confronter avec des algorithmes devient plus aisé. Les services de l'État comptent aussi sur l'humain. Depuis 2018 une référante fraude, Françoise Bride, est à la tête de cette vérification d'authenticité des pièces fournies et ses découvertes sont transmises à la justice en cas de fraude.

Cette augmentation des fraudes correspond à un phénomène national auquel la Mayenne ne déroge pas. Même si notre département est "dans la fourchette basse, c'est déjà beaucoup et cela augmente en 2019," estime le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne.