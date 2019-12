Augmentation des vols de vélos électriques à Nîmes

Nîmes, France

Est-ce l'approche de Noël ? Les vols de vélos électriques ont augmenté de plus de 25% ces derniers mois à Nîmes, principalement dans le centre-ville de Nîmes. Les voleurs sectionnent tout simplement les cadenas. La police recommande donc, pour garer votre vélo, de retirer batterie et console, de choisir un point d'attache fixe et solide, d'attacher votre vélo avec un "U" et de le doubler d'un anti-vol cadre et surtout de le faire tatouer, de le faire graver avec le dispositif Bicycode. C'est un numéro unique, standardisé, référencé dans un fichier national accessible en ligne. Si ce principe n'évite pas le vol, il peut faire réfléchir le voleur car il permet de lutter contre la revente et, si votre vélo est retrouvé, la police ou la gendarmerie pourra vous le rendre. Ce dispositif Bycicode est le seul reconnu par l'État, il a signé un convention de partenariat avec la FUB, la Fédération Française des Usagers de la Bicyclette.