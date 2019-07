Augmentation significative de l'activité des pompiers dans la Vienne durant la canicule

Comme on pouvait s'y attendre les interventions des pompiers de la Vienne ont nettement augmenté la semaine dernière avec la canicule.

Poitiers, France

Dans un communiqué le SDIS de la Vienne informe sur l’évolution de l'activité pour Secours d’urgence aux personnes au cours du mois de juin et de l’incidences des fortes températures observées sur cette activité spécifique. On y apprend notamment que "l’épisode caniculaire de la semaine passée a conduit à une augmentation significative de l'activité d'urgence (55 interventions journalières en moyenne durant les fortes chaleurs, contre 32 sur le reste du mois ; 82 interventions dénombrées au plus fort de l’épisode, le samedi 29 juin".

Le SDIS de la Vienne a par ailleurs décompté 4 départs pour noyade ou début de noyade