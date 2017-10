Aulnay-sous-Bois : 9 mois après, Théo "va mieux"

Près de neuf mois après l'interpellation violente de Théo, à Aulnay-sous-Bois, le jeune homme et sa famille organisent ce samedi un rassemblement devant le tribunal, à Bobigny. "Il va mieux" dit son frère Mickaël Luhaka, que France Bleu Paris a rencontré.

"Théo a vécu un traumatisme ce 2 février et tous les jours, on le voit et on le revit". Près de neuf mois après, Mickaël Luhaka vit au quotidien avec le souvenir de l'interpellation de son frère, Théo, par quatre policiers. Le jeune homme a été très grièvement blessé et l'un des agents est mis en examen pour viol, soupçonné d'avoir introduit une matraque dans les fesses du jeune homme.

Alors Théo et sa famille organisent ce samedi après-midi, à Bobigny, une manifestation devant le tribunal pour demander justice. "Il a repris un emploi à mi-temps, il essaie de vivre sa vie comme il la vivait avant, il sourit pour donner le change, mais à l'intérieur, cela reste compliqué" témoigne son frère au micro de France Bleu Paris. Ce rassemblement, c'est Théo qui l'a voulu. "Il va mieux et c'est important pour lui de remercier les gens qui l'ont soutenu" explique Mickaël.

"On ne pardonne pas tant que la justice n'est pas faite"

Ce jeudi, Théo s'est exprimé devant la caméra de LCI, expliquant : "je suis un croyant et Dieu pardonne tout le monde (...) je les pardonne et je les laisse entre les mains de Dieu". "Théo a surtout dit que son pardon, les policiers qui lui ont fait ça, ils n'en ont rien à faire" complète son frère qui ajoute : "nous, sa famille, on ne pardonne pas tant que la justice n'est pas faite".

Rappeler que la famille attend justice, c'est aussi l'objectif de ce rassemblement organisé devant le tribunal. "Un rassemblement pacifique" rappelle Mickaël, sur les lieux qui ont connu de graves débordements, le 11 février dernier, alors que Théo était encore à l'hôpital. Des voitures avaient été brûlées, des policiers caillassés et des batiments endommagés par certains manifestants. "On a un message à transmettre et il doit être entendu sans être terni par des casseurs" rappelle le frère de Théo, qui assure que la famille a contacté des bénévoles pour assurer l'ordre lors de cette manifestation.

