Aulnay-sous-Bois : deux condamnés et sept acquittés pour la mort d'un jeune lors d'une rixe

La cour d'assises de Seine-Saint-Denis a condamné, ce jeudi 28 octobre, deux jeunes et elle en acquitté sept autres pour la mort accidentelle d'un des leurs, lors de rixes nocturnes à Aulnay-sous-Bois en 2018.

Le principal accusé a été condamné à douze ans de réclusion criminelle et un autre, mineur, a écopé de cinq ans de prison pour violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, selon l'Agence France Presse. Ils ont été les seuls reconnus coupables d'avoir participé à l'attroupement dans la cité de l'Europe d'Aulnay-sous-Bois qui, dans la confusion de la nuit, a lynché un jeune qu'ils pensaient venir de la cité voisine et rivale des 3.000, alors qu'il s'agissait d'un de leurs amis. Présentant une plaie thoracique d'une profondeur de 20 centimètres, Dalil, 23 ans, a succombé à ses blessures deux jours plus tard.

Lors du verdict, le président de la cour d'assises a manifesté son mécontentement. Entre "une dizaine et une vingtaine de personnes" se sont acharnées sur la victime, a-t-il rappelé, mais "la cour et les jurés (...) pas été en mesure de prononcer des peines adaptées à cette affaire grave". La faute à une enquête "très très incomplète", selon lui.