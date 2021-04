Aulnay-sous-Bois : deux morts après qu'un chauffard a percuté une famille lors d'une course-poursuite

Un véhicule transportant une famille de quatre personnes a été percuté par un chauffard qui fuyait la police à Aulnay-sous-Bois dans la nuit de samedi à dimanche. Une femme de 36 ans et son fils de trois ans et demi sont morts, le père de 38 ans et la fille de 8 ans sont à l'hôpital.