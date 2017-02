Aulnay-sous-Bois : François Hollande au chevet de Théo, Bruno Le Roux appelle au "devoir d'exemplarité" des policiers

François Hollande s'est rendu ce mardi à Aulnay-sous-Bois au chevet de Théo, ce jeune homme victime de violences lors de son interpellation par des policiers. Le président a salué la "dignité" du jeune homme. "Les faits sont d'une gravité évidente", affirme le ministre de l'Intérieur.

François Hollande s'est rendu, ce mardi après-midi, au chevet de Théo, à l'Hôpital Robert-Ballanger d'Aulnay-sous-Bois, où le jeune homme de 22 ans est soigné après avoir été victime jeudi de violences lors de son interpellation par des policiers dans cette ville de Seine-Saine-Denis.

Théo a réagi avec dignité et responsabilité. La justice a été saisie, il faut lui faire confiance. Elle ira jusqu'au bout. pic.twitter.com/YRlpdFXII6 — François Hollande (@fhollande) February 7, 2017

Le chef de l'État, qui est resté une demi-heure avec Théo entouré de plusieurs membres de sa famille, a indiqué qu'il entendait ainsi "souligner combien il avait réagi avec dignité et avec responsabilité après ce qui lui est arrivé". François Hollande entendait aussi signaler que "la justice est saisie, qu'il faut lui faire confiance, qu'elle va aller jusqu'au bout et a commencé à prendre des décisions". "Nous avons une pensée pour Théo", un "jeune qui avait toujours été connu pour son comportement exemplaire dans une famille qui veut vivre en paix et dans un rapport de confiance avec la police", a-t-il encore relevé lors de cette visite.

Théo a exhorté les jeunes à "ne pas faire la guerre"

D'une voix fatiguée, Théo a adressé "un grand merci au président qui s'est déplacé" pour lui. Théo a exhorté les jeunes à ne "pas faire la guerre" et à "rester unis", disant avoir "confiance en la justice". François Hollande était visiblement ému.

Bruno Le Roux, le ministre de l'Intérieur, a réagi à l'affaire ce mardi après-midi devant l'Assemblée Nationale. "Les faits sont d'une gravité évidente", assure le ministre. "Tous les éléments ont été transmis pour que la justice puisse sans délai mener l'enquête au rythme qui est le sien", a indiqué Bruno Le Roux, qui se dit "très ferme sur ce genre de tragique événement". Les quatre policiers ont d'ailleurs été suspendus. Bruno Le Roux appelle "au devoir d'exemplarité pour tous les fonctionnaires de police." Le ministre de l'intérieur demande aussi de la "sérénité".

-@BrunoLeRoux "Je veux rappeler à leur devoir d'exemplarité tous les fonctionnaires de police et de gendarmerie !" #aulnaysousbois #DirectAN pic.twitter.com/zRB0OWu2uT — LCP (@LCP) February 7, 2017

Un policier poursuivi pour viol

Dans cette affaire, un policier est poursuivi pour viol, les trois autres pour violences volontaires en réunion après une interpellation jeudi dans la Cité des 3000. Théo, 22 ans, a été gravement blessé à coups de matraque au niveau des fesses. Le jeune homme s'est vu prescrire 60 jours d'incapacité totale de travail.