Aulnay-sous-Bois : le groupe scolaire Savigny visé par une vingtaine d'incendiaires

Selon la mairie d'Aulnay-sous-Bois et les pompiers qui sont intervenus sur place, c'est vraisemblablement un groupe d'une vingtaine de jeune qui a mis le feu volontairement au groupe scolaire Savigny à Aulnay. Le feu a détruit plusieurs salles de l'établissement vers 22h dimanche soir.

L'incendie, qui s'est déclaré vers 22h dimanche soir dans le groupe scolaire Savigny à Aulnay-sous-Bois, a détruit la salle de bibliothèque de l'école maternelle. Les livres sont carbonisés et les murs sont noircis. Le bureau du directeur a été légèrement brûlé. Dans l'école maternelle, des vitres ont été cassées pour répandre du liquide inflammable et il y a eu un départ de feu.

Pas d'accueil pour de nombreux enfants ce lundi matin

Les directeurs avaient demandé aux parents de garder les enfants les plus jeunes à la maison. Six familles n'ont pas pu trouver de solutions de garde. Leurs enfants ont été répartis dans d'autres écoles. A cause de l'odeur de fumée, impossible de faire classe aux maternelles. Dans l'école élémentaire, la moitié des élèves a pu être accueillie. la police a fait des prélèvements. L'électricité a été rétablie et le nettoyage a été fait. Le retour à la normale dans le groupe scolaire est prévu pour mardi matin.

Un incendie certainement volontaire

Les pompiers pensent que l'incendie a été déclenché volontairement par plusieurs personnes. Selon une source policière, il s'agirait d'une vingtaine de jeunes. A peu près à la même heure, dimanche soir, les pompiers ont éteint des incendies qui ont détruit six voitures. Cela s'est passé à une centaine de mètres du groupe scolaire. Ils ont réussi à éviter la propagation des flammes aux bâtiments voisins. La vitrine d'un commerce à proximité a été légèrement touchée.