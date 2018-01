Le président de l'amicale des locataires de la cité de l'Europe, à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) a été condamné pour "harcèlement moral" ce vendredi à un an de prison avec sursis et à une interdiction de se rendre dans le quartier. Il nie et annonce vouloir faire appel.

Aulnay-sous-Bois, France

Mohammed Maatoug, président d'une amicale de locataires HLM d'Aulnay-sous-Bois, a été condamné ce vendredi par le tribunal correctionnel de Bobigny à un an de prison avec sursis, avec une mise à l'épreuve de deux ans, et à une interdiction de se rendre dans le quartier et au siège du bailleur social Emmaüs Habitat. Il était jugé pour envoi malveillant de mails et violences psychologiques à l'encontre de deux salariés d'Emmaüs. Relaxé pour l'envoi de mails, les violences psychologiques ont finalement été requalifiées en harcèlement moral.

"Interdit de paraître" cité de l'Europe

"Il est interdit de paraître au sein de la cité de l'Europe et de s'approcher des victimes, ce qui est une satisfaction, les salariés sont soulagés" réagit Adeline BARAT, l'avocate de deux salariés qui avaient porté plainte. "Nous attendons la plus grande fermeté dans l’exécution de cette injonction" souligne pour sa part Me Zannou, également conseil des deux parties civiles, dans un communiqué suite au jugement.

Adeline Barrat, avocate des deux salariés d'Emmaüs Habitat Copier

Une "décision politique" pour Mohammed Maatoug, qui fait appel

Mohammed Maatoug, lui, annonce son intention de faire appel. "Il n'y avait rien dans le dossier" lâche-t-il à la sortie de la salle d'audience. "La décision de justice va jusqu'à m'interdire d'aller à la sortie de l'Europe, c'est une décision politique, qui nous entrave dans notre travail d'association" ajoute le président de l'amicale des locataires qui estime que "si on devait retourner les rôles, ce sont les habitants les victimes d'Emmaüs Habitat".

Mohammed Maatoug dénonce une "décision politique" Copier

Une "mission de médiation participative" dans la cité le mois prochain

En conflit ouvert avec le bailleur social Emmaüs Habitat, Mohammed Maatoug dénonce depuis 2016 l'état des logements dans la cité de l'Europe. Suite à sa condamnation, Claire Lanly, directrice générale d'Emmaüs Habitat, "ce jugement va permettre de restaurer un dialogue constructif" dans la cité. Elle annonce "une mission de médiation participative (...) lancée dès février 2018" cité de l'Europe.