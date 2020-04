Aulnay-sous-Bois : un mineur mis en examen pour "tentative d'homicide et viol"

Un adolescent "possiblement âgé de 15 ans", selon le parquet de Bobigny, a été mis en examen lundi, pour "tentative d'homicide et viol" sur une femme et pour "agression sexuelle et exhibition sexuelle" sur une deuxième victime. Des faits commis dans un parc d'Aulnay-sous-Bois en Seine-Saint-Denis.