Aulnay-sous-Bois : un ouvrier grièvement blessé sur le chantier du métro de la ligne 16

Un ouvrier âgé de 22 ans, qui travaille sur le chantier de la future gare de la ligne 16 du Grand Paris Express à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), a été grièvement blessé à la main et au bras, ce lundi après-midi. Il a été transporté en état "d'urgence absolue" à l'hôpital.

Un ouvrier qui travaille sur le chantier de la future gare de la ligne 16 du métro a été grièvement blessé à la main et au bras, ce lundi 10 mai 2021 en fin d'après-midi. Les pompiers de Paris ont été appelés sur place vers 16h30 pour secourir cet homme de 22 ans dont le bras s'est retrouvé coincé dans une machine. Il a été transporté vers un hôpital en état "d'urgence absolue".

La Société du Grand Paris, contactée par France Bleu Paris, explique que l'homme "intervenait sur la bande convoyeuse d'un tunnelier". "Une enquête de police et de l’inspection du travail est en cours pour déterminer les circonstances de l’accident", indique la SGP qui exprime "toute sa solidarité et son soutien au compagnon, à ses proches et à ses collègues".

La Société assure "qu’elle a fait de la sécurité, depuis l’origine, la première priorité de toutes les actions en lien avec le Grand Paris Express, qu’il s’agisse de la sécurité des travailleurs sur les chantiers mais aussi des personnes à leurs abords, et ce quelles que soient les contraintes".

Le 22 décembre dernier, un ouvrier de 41 ans qui travaillait pour l'entreprise Eiffage sur le chantier de cette ligne 16 également, mais à La Courneuve, est décédé sur son lieu de travail. C'était le premier décès enregistré depuis le lancement du chantier du Grand Paris Express qui doit faire naître 200 kilomètres de nouvelles lignes de métro. La ligne 16 doit relier, d'ici 2030, Noisy-Champs à Saint-Denis Pleyel en desservant 10 stations sur 29 kilomètres.