Aulnay-sous-Bois : une famille accuse la police de violences sur leur enfant et dépose plainte à l'IGPN

Un policier d'Aulnay-sous-Bois a-t-il roué de coups un enfant de 15 ans ? C'est en tout cas ce qu'affirme Elodie, la maman de Noam. Jeudi, Noam, son petit frère de 10 ans et quatre autres amis, tous mineurs, rentrent du foot quand ils disent avoir aperçu une silhouette dans une maison inhabitée. Les deux plus grands pénètrent dans le jardin quand les policiers arrivent au même moment. Noam se met à courir mais est rattrapé par un policier. Selon le garçon, un autre policier va ensuite le rouer de coups.

Le même monsieur lui dit "tu as fait courir mon collègue maintenant tu vas bien morfler" (Elodie, la maman)

Noam affirme que le policier lui a asséné un coup de poing dans le nez, puis l'a fait sortir de la voiture de police en le tirant par les cheveux, lui faisant perdre plusieurs poignées de cheveux. Tous les enfants ont ensuite été emmenés au commissariat et les parents appelés pour venir les récupérer. Elodie a immédiatement emmené son fils à l'hôpital et affirme qu'une ITT de 4 jours lui a été prescrite.

De son côté, le syndicat SGP Police réfute toute bavure dans cette affaire. Selon lui, les policiers intervenaient pour un cambriolage et ont effectué une "opération de police normale".

Si on ne peut plus arrêter de voleurs, et bien il faut nous le dire. (Yves Lefebvre, SGP Police)