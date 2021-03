Aulnay-sous-Bois : une petite fille fauchée mortellement par une voiture, deux suspects interpellés

Une fillette âgée de 6 ans a succombé à ses blessures, samedi soir, après avoir été renversée par une voiture alors qu'elle traversait la route à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis). Deux personnes suspectées "d'homicide involontaire" avec délit de fuite, sont en garde à vue ce dimanche.

Accident mortel sur un passage piéton

D'après les premières informations récoltées par la police, la petite fille de 6 ans regagnait son domicile avec son frère ainé quand le drame a eu lieu peu avant 20 heures. Ils étaient à pied tous les deux, quand la victime a été percutée par un véhicule, alors qu’elle traversait la route sur un passage piéton. Tout de suite après l'accident, le conducteur, selon les informations de la police, aurait pris la fuite.

Deux suspects d'une vingtaine d'années

"Le conducteur et son passager sont âgés d'une vingtaine d'années. Ils sont en garde à vue. Les circonstances ne sont pas encore connues parce que les garde à vue viennent de débuter et que la famille, en état de choc, n'a pas pu être entendue", rapporte le parquet de Bobigny. Lorsque les pompiers sont arrivés sur les lieux, ils ont trouvé le grand frère, sain et sauf, mais en état de choc, et sa petite sœur en arrêt cardio-respiratoire. Transportée à l'hôpital par le SAMU, la fille est décédée des suites de ses blessures dans la soirée. Le commissariat de Sevran est chargé de l’enquête.