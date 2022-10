Auparavant détruits, des scellés du tribunal de Nantes désormais donnés aux associations

Une convention a été signée entre le tribunal judiciaire de Nantes et des associations.

Et si les scellés de la justice pouvaient servir aux plus démunis ? C'est l'objet d'une convention signée mercredi 5 octobre entre le tribunal judiciaire de Nantes et des associations. L'idée est que des biens saisis par la justice dans le cadre d'une enquête soient redistribués aux sans-abris, plutôt que d'être détruits.

ⓘ Publicité

Une trentaine de cartons

Une trentaine de cartons ont déjà été mis de côté pour être donnés à deux associations nantaises, La Croix Rouge et Les P'tits Gilets , principalement des vêtements.

"Ça nous paraît comme une évidence"

"Tant que ça n'avait pas été fait, on n'en avait pas l'idée. Maintenant que c'est proposé, ça nous paraît une évidence, remarque Olivier Van Cauter, le président de l'antenne locale de la Croix-Rouge à Nantes. Dimanche dernier encore, on a vu vingt personnes qui dorment dehors. Une personne qui n'a pas pu se changer depuis deux mois. Donc là, le fait d'avoir une proposition régulière de vêtements de toutes sortes, de toutes tailles, ça va être une opportunité exceptionnelle de pouvoir répondre aux besoins."

D'où proviennent ces scellés ?

Ces scellés donnés aux associations sont d'abord des objets ayant appartenu à des victimes qui n'ont pas pu être identifiées. "Par exemple des biens qui ont été retrouvés au domicile d'un individu qui a été condamné pour des faits de vol par effraction. On a pu retrouver une partie des victimes, mais pas toutes. Et par conséquent, ces objets pour lesquels on ne peut pas retrouver le propriétaire sont aujourd'hui remis à l'association", souligne le procureur de la République de Nantes, Renaud Gaudeul.

Il peut s'agir aussi d'objet ayant été achetés avec de l'argent obtenu de manière illicite, notamment dans le cadre de trafics de stupéfiants. "Un tel individu peut ainsi profiter de l'argent de ce trafic pour acheter un certain nombre de biens, par exemple des vêtements de luxe. Ces vêtements de luxe, aujourd'hui, peuvent être remis à ces associations qui peuvent ainsi les valoriser utilement", poursuit le procureur.

Des vêtements saisis par le tribunal de Nantes donnés à des associations; © Radio France - Leïla Méchaouri

10.000 scellés chaque année

10.000 scellés de toutes sortes sont enregistrés chaque année par le tribunal de Nantes. Deux agents sont chargés à temps plein de les référencer, puis de les trier. Certains biens sont rendus à leurs propriétaires, d'autres sont vendus. Mais la majorité, les deux tiers, sont détruits.

"Les agents doivent d'abord s'assurer qu'il y a une décision définitive du tribunal dans le dossier, précise la directrice de greffe Pascale Bonjean. Ensuite, ils vont vérifier s'il ne s'agit pas de contrefaçon, s'il ne s'agit pas de faux, l'état général de l'objet, de quelle manière on peut le valoriser ou à quelle association on peut le donner."

Les scellés de valeur, comme des voitures ou des ordinateurs, sont revendus au profit de l'État. Les autres, comme les vêtements, auront donc une seconde vie. À quelques exceptions près.

"Par exemple un objet qui a servi pour commettre un délit, comme une batte de baseball, détaille le président du tribunal judiciaire de Nantes, Franck Bielitzki. Ou bien des vêtements qui seraient tachés par du sang, notamment. Des choses qu'on ne peut pas du tout remettre aux associations, ni à personne, et qui ont vocation à être, pour l'essentiel, détruites." Et bien sûr, drogue, armes et contrefaçons seront, elles aussi, toujours détruites.

À lire aussi Des objets sous scellés bientôt redistribués aux bénéficiaires des associations caritatives en Haute-Vienne