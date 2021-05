Auray : deux mineurs mis en examen après une rixe au couteau

Une fille de 17 ans et un garçon de 16 ans ont été mis en examen après la violente bagarre au couteau qui a fait deux blessés vendredi 21 mai à Auray (Morbihan). Le pronostic vital de l'un des deux blessés reste engagé.

Ils encourent une peine de 7 ans de prison après la violente rixe vendredi 21 mai à Auray (Morbihan). Une fille de 17 ans et un garçon de 16 ans ont été mis en examen pour violences avec arme et en réunion. Deux jeunes ont été blessés suite à cette dispute : le premier est sorti de l'hôpital dimanche 23 mai mais le pronostic vital de l'autre victime reste engagé.

L'enquête continue pour identifier des participants

Quatre jeunes avaient été interpellés après la rixe sur fond d'alcool. Des coups de couteau ont été échangés : les victimes étaient blessés à l'abdomen et à la main. Ils ont reçu une incapacité totale de travail de plus de 8 jours. Le parquet de Lorient souligne "l'important travail d'investigations des gendarmes de la brigade d'Auray, assistés ensuite par la brigade des recherches de Lorient". Mais l'enquête suit son cours, il reste à identifier l'intégralité des jeunes mis en cause dans cette rixe.