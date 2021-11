Auray : le gardien du foyer des jeunes travailleurs mortellement blessé

Une altercation entre un résident et le gardien de nuit du Foyer des Jeunes Travailleurs d'Auray a mal tourné dans la nuit de jeudi à vendredi. Le gardien est décédé des suites des coups portés par un jeune de 22 ans. Il a été interpellé sur place.

A ce stade de l'enquête les gendarmes ne communiquent pas sur l'origine de l'altercation qui a causé la mort du gardien de nuit de la résidence jeunes Agora rue Marcel Lucien à Auray dans le Morbihan vers 0H30 dans nuit de jeudi à vendredi. Le gardien âgé de 61 est mort à la suite de coups portés avec des "objets contondants", pas d'arme, ni de couteau selon les enquêteurs.

Analyses toxicologiques en cours

Prévenus par des riverains, les gendarmes ont interpellé sur place et "sans difficulté" l'agresseur présumé, un jeune de 22 ans, résident du foyer. Des analyses toxicologiques sont en cours et l'alcool ne semble pas en cause selon les premières constatations. Le jeune homme, inconnu des services, a été placé en garde à vue. La brigade de recherche de Lorient est chargée de l'enquête