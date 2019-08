Auray : le local des Restos du cœur cambriolé

Auray, France

"Nous sommes dépités, on en a gros sur le cœur". Ce sont les bénévoles qui ont découvert ce mardi 20 août au matin, vers 7h30, que les locaux rue Joseph Rollo avaient été cambriolés, la porte a été fracturée. Selon la responsable de l'antenne d'Auray, plus de 200 kg de marchandise ont été dérobées ; nourritures, mais aussi produits d'hygiènes comme du dentifrice. Cela représente deux mois de distribution. "On se donne du mal, et ça part en fumée" explique les bénévoles.

C'est dans la nuit de lundi à mardi 20 août que le cambriolage a eu lieu. Les locaux de la Croix-Rouge, juste à côté, ont eux aussi été visités. Les deux antennes se situent dans une allée sombre. La municipalité envisage d'installer une caméra. Une plainte a été déposée.

En effet les Restos du cœur d'Auray ont déjà été cambriolés en septembre 2018.

Les bénévoles sont dépités , les Restos sont en pleine campagne de collecte pour cet hiver. Si vous voulez donner, vous pouvez déposer nourritures et produits d'hygiènes le mardi, jeudi, et vendredi de 10h00 à 18h00 rue Joseph Rollo.