Auray : un appel à témoins pour une disparition inquiétante d'une femme de 49 ans

Depuis ce dimanche 23 mai au matin, Catherine Guillot, 49 ans, n'a plus donné de signe de vie. Elle a été vue pour la dernière fois rue Coudé à Auray. De type européen, elle mesure 1m60, porte des lunettes et a les cheveux courts et gris. La gendarmerie du Morbihan indique qu'elle pourrait être au volant d'un véhicule de marque MINI, type break, de couleur crème. Elle habite la commune des Forges de Lanouée.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Les gendarmes invitent toute personne susceptible de l'avoir vue à composer le 17 ou à contacter ou la communauté de brigades de gendarmerie de Saint-Jean-Brevelay au 02 97 60 30 02.