Aurélie, nîmoise, vit en Ukraine et revient d'une mission humanitaire à Pokrovsk

Aurélie (à droite), avec sa collaboratrice. Leur ONG en Ukraine : "the power of Human"

Cela fait un an, ce vendredi, que la guerre a éclaté en Ukraine, pays en partie occupé par l'armée russe. France Bleu Gard Lozère a joint en direct, à 8h30, Aurélie, une nîmoise qui vit dans l'ouest du pays, depuis 2020. Elle habite avec son mari à Tchernivtsi. Ils ont monté une entreprise de fabrique de robes de mariées. Mais leur temps est désormais essentiellement consacré à leur ONG, " The Power of human ".

Des enfants aidés par l'ONG "the power of human" en Ukraine - Aurelie

Un projet d'impressions 3D pour des prothèses

Aurélie revient d'une mission avec l'ONU à Pokrovsk, juste à côté de Donestk. L'objectif était d'y apporter un générateur, un appareil qui permet de produire de l'énergie électrique. "Nous avons des bombardements à cinq, dix kilomètres." Ce générateur permet d'alimenter en électricité des hôpitaux.

Un chargement de camion par l'ONG d'Aurélie 'The power of human" - Aurélie

Tchernivtsi, où Aurélie vit avec son mari, à l'ouest de l'Ukraine - Aurélie