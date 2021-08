Huit ans de prison pour l'ex-entraîneur d'un club de foot près de Toulouse jugé pour agressions sexuelles

Le tribunal correctionnel de Toulouse a rendu son jugement. L'ex-entraîneur des gardiens du club de football d'Aussonne au nord de Blagnac est condamné à huit ans de prison. Il est reconnu coupable d'une vingtaine d'agressions sexuelles sur des mineurs de ce club de Haute-Garonne dans les années 2000.

La semaine dernière, le procureur de la République de Toulouse avait requis neuf ans d'emprisonnement. L'homme âgé de 54 ans a reconnu les faits. Il est déjà emprisonné depuis dix-huit mois et doit encore purger une peine de six ans et demi.

Les parents soulagés

Contacté par France Bleu Occitanie, parents et proches des victimes sont soulagés par le dénouement du procès même s'ils attendaient à une condamnation plus lourde. Hélène a vu son fils souffrir pendant deux ans "c'est un soulagement pour tout le monde, mais il méritait bien plus que ça. Notre satisfaction, c’est que la dernière victime de cet homme (âgé de 17 ans) fait aussi partie des victimes" insiste la mère de famille.

Plusieurs agressions dans les années 2000

Les victimes du club d'Aussonne sont pour la plupart majeures aujourd'hui même si certaines victimes sont encore mineures. Ce sont, à l'époque, les adolescents plus âgés qui ont permis de dénoncer l'ex-entraîneur.