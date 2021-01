Autechaux-Roide : une voiture tombe dans le ruisseau

Une sortie de route spectaculaire mais sans gravité a eu lieu à la mi-journée ce samedi. Une voiture a quitté la chaussée, rue du stade, sur la commune de Autechaux-Roide dans le Doubs. Le véhicule a fini sa course en contrebas pour s'immobiliser dans le ruisseau "le Roide". Le conducteur et sa passagère, d'origine suisse, et âgés d'une vingtaine d'années, sont parvenus à s'extraire de la voiture avant l'arrivée des secours.

Un blessé léger

Le jeune homme, légèrement blessé, a été transporté à l'hôpital Nord Franche-Comté, le véhicule a été sorti du ruisseau par un dépanneur privé. La chaussée était glissante en raison des fortes pluies.