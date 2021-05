Auteur d'un violent coup de couteau à Saint-Jean-de-Luz, un homme de 42 ans en détention préventive

Il avait donné un violent coup de couteau à un autre homme mercredi 26 mai en soirée à Saint-Jean-de-Luz. La victime avait été grièvement blessée à la gorge. Un sans-abri de 42 ans est en détention préventive et sera jugée début juillet.

C'est pour "violence avec arme" et en état d'ivresse que le sans-abri, âgé de 42 ans, sera traduit devant le tribunal judiciaire de Bayonne le 8 juillet prochain. Une audience qui aura lieu dans le cadre d'une comparution immédiate à délais différé. D'ici là, l'homme reste en prison. C'est que les faits sont graves. Mercredi 26 mai, en soirée il se trouve avec un autre SDF avenue Larramendy prés du quartier Urdazuri. Les deux hommes sont alcoolisés, et en viennent aux mains pour d'obscures raisons.

L'agresseur déjà connu de la police

L'un des deux sort un couteau et frappe la victime en pleine gorge. La lame passe à deux doigts de la carotide. Grièvement blessé, l'homme est transféré sur l’hôpital de Bayonne. Mais il n'y reste pas et s’échappe. Il sera retrouvé par les policiers chez une amie qui le loge à Saint-Jean-de-Luz. Il a de nouveau été pris en charge par les services médicaux. Quant à l'agresseur, déjà bien connu des services de police pour d'autres faits, il reste en prison avec son jugement et son arrestation par les policiers du commissariat de Saint-Jean-de-Luz.