Reconfinement : au bord de l'asphyxie, privées de cours, les auto-écoles de l'Indre se rassemblent ce mardi

"Notre situation est tellement castastrophique qu'on a plus rien à perdre": les auto-écoles du département de l'Indre sont invitées à se rassembler ce mardi matin à 10 heures au centre d'éducation routière de Déols. Une mobilisation pour mettre sous le feu des projecteurs la situation des écoles de conduite pendant ce confinement : "On a une interdiction totale d'exercer notre profession mais on a la possibilité de présenter les élèves aux examens sans les préparer !".

Dans un communiqué, trois organisations professionnelles demandent au gouvernement de "clarifier rapidement les modalités d'exercice de leur activité". Certaines auto-écoles sont dans une situation finanicière très complexe : "Sans évolution de la situation, _c'est 80% de la professsion qui est vouée à disparaître_" estime Boris Grabowski, représentant départemental dans l'Indre du CNPA, le Conseil national des professions de l’automobile.