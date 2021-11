Automobiliste blessé par balle en Ille-et-Vilaine : des élus réclament des mesures pour sécuriser les battues

Après le grave accident de chasse survenu samedi 30 octobre, sur la N137 entre Rennes et Nantes, à hauteur de Laillé (Ille-et-Vilaine), des élus brétiliens réagissent. Les maires de Bruz, Laillé, Noyal-Châtillon-sur-Seiche, Orgères et Pont-Péan écrivent au préfet d'Ille-et-Vilaine, au député du secteur, Gaël Le Bohec, et à la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili.

Assurer la sécurité en période de chasse

Les élus demandent à ce que soient prises "toutes les mesures nécessaires afin de garantir la sécurité publique de nos concitoyens". Dans leur lettre ouverte, ils et elles évoquent aussi "la gestion urgente et efficace de la surpopulation de sangliers, l’interdiction de l’agrainage, son contrôle et des sanctions". Car le chasseur mis en cause et désormais mis en examen, a tiré pendant une battue entre les communes d'Orgères et Laillé.

Les élus souhaitent aussi qu’une table ronde nationale soit organisée, "afin de définir la législation nécessaire pour assurer la sécurité publique en période de chasse". Ces décisions pourraient, selon les maires de ces communes, concerner les chasseurs (type d'arme, condition d'obtention du permis, contrôle médical, test de vue, sanction des infractions.... ) et l'organisation des chasses (distanciation des habitations, des axes routiers, nombre minimal de chasseurs présents, déclaration préalable des battues en mairie, journées ou demi-journées sans chasse).

Le parquet de Rennes a annoncé, lundi soir, qu'un chasseur de 69 ans a été mis en examen après avoir grièvement blessé par balle samedi un automobiliste qui circulait entre Rennes et Nantes. Cet homme de 69 ans, interpellé samedi, est mis en examen pour "blessures involontaires lors d'une action de chasse par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence et mise en danger de la vie d'autrui".