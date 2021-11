Automobiliste blessé par un tir de chasseur en Ille-et-Vilaine : "le risque zéro n'existe pas" pour la FNC

Alors que le chasseur soupçonné d'être à l'origine du tir qui a gravement blessé un automobiliste à Laillé (Ille-et-Vilaine) était présenté ce lundi matin à un juge d'instruction, en vue d'une possible mise en examen, Willy Schraen, le président de la Fédération nationale des chasseurs, estime de son côté que "le risque zéro n'existe pas".

Une déclaration, à Sud Radio, qui intervient alors qu'un autre accident s'était déjà produit un peu plus tôt la semaine dernière. "Evidemment ça tombe très mal ces accidents dramatiques, je m'en excuse", dit-il, en évoquant une "petite loi des séries". "Le risque zéro n'existe pas, c'est comme ça". "Il y en a très peu dans une année des accidents de ce genre, ils sont très rares" et surtout lorsque les victimes sont des "non chasseurs", ajoute le président de la Fédération.

A propos de l'accident survenu samedi près de Rennes, où un automobiliste a été grièvement blessé par un chasseur --il est actuellement à l'hôpital entre la vie et la mort--, Willy Schraen évoque sa surprise sur la trajectoire de la balle qui "a ricoché", "traversé des haies" et "n'a pas été retrouvée". "J'espère juste que c'est bien la balle du chasseur".

Le nombre d'accident "divisé par quatre" en vingt ans

Le nombre d'accidents en France a beaucoup baissé, assure Willy Schraen: "En vingt ans, on a divisé par quatre tous les accidents, qu'ils soient mortels ou corporels". Le président de la Fédération nationale des chasseurs s'en prend également à Yannick Jadot, en qualifiant de "débiles" les propositions faites vendredi par le candidat EELV à la présidentielle. Celui-ci estime qu'il faut interdire la chasse pendant le week-end et les vacances scolaires. "Si vous voulez interdire quelque chose, qu'ils interdisent la chasse tout court, parce que les gens qui chassent sont des gens qui travaillent".

Interrogé sur Emmanuel Macron, Willy Schraen ajoute : "Macron a fait des choses pour la chasse qu'aucun président n'avait fait jusqu'à présent", comme par exemple diviser par deux le montant du prix du permis de chasse. "On a plutôt un bon bilan avec Macron, plutôt un mauvais bilan avec sa ministre de l'écologie" Barbara Pompili.

