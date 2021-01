Automobiliste tuée par un policier à Bayonne : ouverture d'une enquête judiciaire pour homicide volontaire

Le procureur de la République de Bayonne, Jérôme Bourrier, a donné des précisions ce lundi après-midi sur la mort d'une automobiliste de 37 ans dans la nuit de dimanche à lundi, tuée par un policier du commissariat de Bayonne lors d'un contrôle routier qui a mal tourné. Le chef du parquet bayonnais s'est exprimé via un communiqué de presse ce lundi 11 janvier 2021 dans l’après-midi.

Récit d'un simple contrôle qui va déraper

Le texte revient d'abord sur les faits eux-mêmes : "Dans la nuit du 11 janvier 2021 à 1h10 un équipage de la police de la Sécurité Publique de Bayonne remarque la présence d'un véhicule arrêté sur les voies de circulation. la conductrice, seule à bord du véhicule, aperçoit l’équipage de police et démarre soudainement en se dirigeant vers le centre de Bayonne. Le chauffeur du véhicule de police fait alors usage des avertisseurs sonores et lumineux et tente de procéder au contrôle du véhicule dont la conductrice aurait adopté une conduite dangereuse."

Le véhicule est stoppé dans un premier temps

La suite des faits est détaillée dans le texte du parquet de Bayonne. "L’équipage de police parvient néanmoins à doubler le véhicule en fuite, puis à le stopper en ralentissant progressivement sa vitesse, et en se positionnant de travers sur la chaussée, sommant alors la conductrice de couper le contact. Deux fonctionnaires sortent aussitôt du véhicule de police, l'un se positionnant devant la voiture arrêtée, et l'autre se portant au niveau de la portier de la conductrice."

La situation va se dégrader

"La conductrice aurait alors insulté les policiers avant de démarrer brutalement en percutant le véhicule de police afin de forcer le passage. selon les premiers témoignages recueillis et les constatations initiales, elle aurait empiété sur le terre-plein herbeux en direction du policier placé devant, le percutant au niveau du genou droit. Le fonctionnaire de police initialement placé à hauteur de la portière aurait alors faut usage de son arme de service; touchant la conductrice identifiée postérieurement comme étant Nathalie Flores. Les policiers lui ont immédiatement prodigué les premiers secours. En dépit de sa prise en charge rapide par le service du SAMU, elle est décédée au Centre Hospitalier de la Côte Basque."

Deux enquêtes ouvertes

Le procureur de la République s'est rendu sur les lieux et a ordonné l'ouverture de deux enquêtes distinctes. "L'une pour refus d'obtempérer et tentative d'homicide sur personne dépositaire de l’autorité publique. Elle est confiée au service de la police judiciaire de Bayonne. L'autre est ouverte pour homicide volontaire par personne dépositaire de l’autorité publique. Elle fait l'objet d'une co-saisine de l'Inspection générale de la police nationale (IGPN) et du service de la police judiciaire de Bayonne. Le fonctionnaire de police ayant procédé à l'ouverture du feu a été place en garde a vue dans les locaux du commissariat de Bayonne."

Cette seconde enquête a pour objet de vérifier les conditions d'usage des armes et leur conformité avec les réglés qui s'imposent aux fonctionnaires de police. A ce stade, les investigations menées visent a déterminer la chronologie exacte du déroulement des faits et de leur genèse, dans le cadre de ce refus d’obtempérer.