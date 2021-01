Automobiliste tuée à Bayonne : pas de charge contre le policier mais une information judiciaire ouverte

C'est via un communiqué diffusé ce mardi que le procureur de la République de Bayonne, Jérôme Bourrier, a fait le point sur l’enquête sur les circonstances du décès de Nathalie Flores, le 11 janvier à 1H10 du matin, à la suite du refus d’obtempérer à un contrôle de police. La garde a vue du fonctionnaire a été levée ce mardi. Elle avait débuté dans la nuit de dimanche à lundi.

Policier blessé

"D'une part, l’enquête ouverte des chefs de refus d’obtempérer et de tentative d'homicide sur personne dépositaire de l’autorité publique établit que Nathalie Flores, en cherchant à se soustraire au contrôle dont elle faisant l'objet, _a délibérément percuté le véhicule de police positionné en barrage sur la voie de circulation_, et dirigé son propre véhicule en direction du fonctionnaire de police qui se trouvait sur le terre-plein herbeux, le blessant au genou alors qu'il tentait de l’éviter."

Usage de l'arme dans des conditions réglementaires

"D'autre part, les éléments d’enquête rassemblés à ce jour par l'IGPN et la PJ de Bayonne, semblent converger pour établir que le policier ayant mortellement blessé Nathalie Flores, a fait usage de son arme dans les conditions d'absolue nécessité et de proportionnalité requises par le code de la sécurité intérieure, pour immobiliser un véhicule susceptible de perpétrer dans sa fuite une atteinte à la vie et à l’intégrité physique de son collègue", est-il indiqué dans ce communiqué.

Information judiciaire pour homicide volontaire

Le procureur indique qu'une information judiciaire est ouverte : "Néanmoins, ces premiers éléments parcellaires doivent être considérés avec prudence et ne sauraient permettre d'établir des conclusions définitives à ce stade. Aussi, mon parquet procédera dans les prochains jours à la saisine d'un juge d’instruction, dans le cadre d'une information judiciaire ouverte du chef d'homicide volontaire par personne dépositaire de l’autorité publique ; cette instruction devra notamment s'attacher à préciser encore la chronologie des faits, et à la confronter aux expertises de balistiques lésionnelles et aux conclusions résultant de l'autopsie."

Le procureur de la République fait enfin savoir qu'il a reçu ce mercredi la famille de Nathalie Flores.

De son côté, l'avocat du policier Me Pascal Rouillet précise qu'aucune charge n'est retenue a ce jour contre son client. Mais qu'il "reste très affecte par l'issue tragique d'une simple mission de contrôle routier".