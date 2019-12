Autoroute A10 : un fourgon "happé" par un poids-lourd

Un dépassement s'est mal passé, mercredi peu avant midi sur l'autoroute A10 en Charente-Maritime, à hauteur de Boisredon. Le fourgon a été victime d'un appel d'air de l'ensemble routier et a terminé sa course dans la glissière centrale. Le passager du fourgon a été grièvement blessé.

Boisredon, France

Un accident spectaculaire s'est produit mercredi peu avant midi sur l'autoroute A10, tout au sud de la Charente-Maritime, à hauteur de Boisredon, dans le sens Nord-sud. L'accrochage s'est produit lors du dépassement d'un poids-lourd par un fourgon. Ce dernier a frôlé l'ensemble routier de trop près, et il a été victime d'un appel d'air. Résultat: un choc entre les deux véhicules, et le fourgon a terminé sa course dans la glissière centrale de sécurité.

A bord, le passager âgé de 20 ans et de nationalité portugaise, a été grièvement blessé. Fracture ouverte à la jambe et choc facial... Pour le transporter à l'hôpital Pellegrin de Bordeaux, l'hélicoptère Dragon 33 s'est posé sur l'autoroute. Le pronostic vital de la victime n'est pas engagé.

Durant l'intervention, il a fallu fermer l'autoroute, occasionnant plusieurs kilomètres de bouchons. La circulation a été rouverte vers 13h, mais sur une seule voie, au niveau des glissières de sécurité à remplacer.