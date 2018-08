L'opération s'est déroulée entre 3h et 7h du matin sur l'A20 dans l'Indre.

Indre, France

L'opération s'est déroulée de 3 heures à 7 heures du matin sur l'A20 dans l'Indre dans la nuit de mercredi à jeudi. Les forces de l'ordre ont procédé à un contrôle des flux. "Les flux de circulation nocturne sur l’A20 concentrent essentiellement un trafic important de véhicules poids-lourds et d’autocars grandes lignes, sans desserte à Châteauroux", explique la Préfecture de l'Indre dans un communiqué.

80 véhicules contrôlés, un chauffeur en garde à vue

Au cours de cette opération, quatre-vingt véhicules et leurs conducteurs ont été contrôlés. Vingt-deux infractions ont été constatées : deux conduites sous l’empire d’un état alcoolique, six conduites avec usage de produits stupéfiants, deux détentions de stupéfiants, deux conduites avec usage du téléphone, dix surcharges. Sept chauffeurs ont fait l’objet d’une rétention de permis de conduire, l’un d’entre eux a été placé en garde à vue pour détention et conduite avec usage de produits stupéfiants.

Une vingtaine de personnels engagés

Quinze militaires de l’Escadron départemental de sécurité routière de l'Indre et du Peloton motorisé de Châteauroux, deux militaires de la CELTIF (cellule de lutte contre le travail illégal et les fraudes), une équipe cynophile du GIC de BOURGES (groupe d'intervention cynophile) ont été déployés sur ce dispositif auquel se sont associés trois agents de la DREAL, la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement ont été mobilisés.