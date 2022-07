Autoroute A7 en Isère : un conducteur de 80 ans à contre-sens provoque un accident, deux morts et 3 blessés

Un homme de 80 ans circulait à contre-sens sur l'autoroute A7 dans la nuit de samedi 23 à dimanche 24 juillet et a percuté une voiture au niveau d'Auberives-sur-Varèze, entre Vienne et Roussillon. Le bilan est très lourd : deux morts et trois blessés graves, dont un enfant de 10 ans.

Un homme de 80 ans circulait à contre-sens sur l'autoroute et a percuté un autre véhicule qui transportait une famille. Le bilan est très lourd : deux morts - le conducteur de 80 ans ainsi qu'un autre homme de 40 ans - et 3 blessés graves, dont un enfant de 10 ans.

Circulation coupée pendant deux heures

La circulation sur l'A7 a dû être coupée pendant près de deux heures ce dimanche matin, dans les deux sens, pour permettre l'intervention de l'hélicoptère de la sécurité civile, qui a dû se poser sur l'autoroute.

Par ailleurs, deux heures plus tard, un suraccident a eu lieu sur le secteur, en direction de Lyon : un carambolage entre pas moins de sept voitures. Ce deuxième accident s'est produit peu après 5h et demi. Heureusement, le choc s'est produit à plus faible allure, on déplore un blessé léger.

L'accident s'est produit en plein week-end de départs en vacances. La journée de samedi 23 juillet était classée noire dans le sens des départs par Bison Futé en Auvergne-Rhône-Alpes. C'est encore orange ce dimanche 24 juillet.