Autoroute A9 coupée entre Sète et Montpellier

La circulation sur l'autoroute A9 sens Espagne- Lyon est interrompue entre Sète et Montpellier à cause d'un accident entre un poids lourd et deux voitures .Les secours sont sur place .

L' Autoroute A9 est coupée entre Sète et Montpellier ce lundi depuis 17h45 après une collision entre un poids lourds et deux voitures . Il ya 7 personnes impliquées dont deux blessés classés en urgence relative . les pompiers ont envoyé 4 ambulances, un médecin du Smur et un véhicule de désincarcération .

L’autoroute étant coupée , le trafic dans le sens Sète - Montpellier est bloqué : à 18h30 il y a 7 kilomètres de bouchons sur 3 voies .

Si vous arrivez d' Espagne, il faut sortir à Sète voir si vous le pouvez à Agde .